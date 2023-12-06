«Не просто так»: шум в ушах никогда не появляется без причины

По данным исследователей, мозг пытается «компенсировать» нарушенную работу слуха.

Американские ученые из Массачусетского центра «Глаз и Ухо» провели исследование, в ходе которого было выяснено, что у людей с тиннитусом нарушена работа слухового нерва. Специалисты опубликовали результаты наблюдений в одной из статей научного журнала Scientific Reports.

Тиннитус, или иными словами шум в ушах, достаточно распространенное явление, характерное наличием у человека ощущения «звона» при отсутствии внешнего источника какого-либо звука. Как выяснили исследователи, подобный симптом может означать особый вид потери слуха.

По предоставленным данным, нейрофизиологи изучили повреждения звуковых нервов у пациентов, которые ранее не жаловались на проблемы со слухом. Всего наблюдались 294 добровольца. Около двух сотен ранее не сталкивались с тиннитусом, в то время как остальные жаловались на ощущение шума в ушах.

«Мы изучили повреждения звуковых нервов у множества пациентов, у которых ранее не выявлялись нарушения слуха. Эти замеры указали на то, что жалобы на тиннитус были статистически связаны с определенными типами повреждений этих нервов и сбоями в их работе», - пишут ученые.

В исследовании отмечено, что добровольцы со звоном в ушах в шумной обстановке слышали значительно хуже, а также тяжелее воспринимали очень слабые звуки с частотой выше 3 кГц. Подобных результатов у здоровых пациентов выявлено не было.

Таким образом, замерив электрическую активность слухового нерва, исследователи пришли к выводу, что у страдающих от тиннитуса наблюдается увеличенная активность нейронов. Она обусловлена потерей определенного типа волокон. Мозг старается «компенсировать» утрату функций слухового нерва, что и приводит к фантомным звукам в ушах.

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