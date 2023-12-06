Западные СМИ сообщили о возможной смерти экс-главы МИД Китая Цинь Гана

Китайский чиновник пропал с публики летом. Последняя его встреча была с коллегами из Шри Ланки и России.

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, отстраненный в июле от своей должности, мог умереть в военном госпитале Пекина. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Западная пресса утверждает, что Цинь Ган находился в госпитале, где проходят лечение высокопоставленные чиновники. По некоторым данным, он мог скончаться в результате пыток. Не исключается и суицид.

Официальной информации от властей Китая пока не поступало.

Цинь Ган внезапно пропал с публики после того, как в июне встретился с коллегой из Шри Ланки Мохамедом Али и замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. В июле же китайского чиновника отстранили от должности.

В МИД Китая связали ситуацию с «состоянием здоровья» своего руководителя, однако такое объяснение не удовлетворило мировые СМИ, в которых стали появляться многочисленные версии исчезновения Цинь Гана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главу МИД Китая Цинь Гана могли уволить из-за романа в США.