Западные СМИ сообщили о возможной смерти экс-главы МИД Китая Цинь Гана

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 613 0

Politico сообщило о смерти экс-главы МИД Китая Цинь Гана из-за пыток

Западные СМИ сообщили о возможной смерти экс-главы МИД Китая Цинь Гана

Фото: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry

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Китайский чиновник пропал с публики летом. Последняя его встреча была с коллегами из Шри Ланки и России.

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган, отстраненный в июле от своей должности, мог умереть в военном госпитале Пекина. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Западная пресса утверждает, что Цинь Ган находился в госпитале, где проходят лечение высокопоставленные чиновники. По некоторым данным, он мог скончаться в результате пыток. Не исключается и суицид.

Официальной информации от властей Китая пока не поступало.

Цинь Ган внезапно пропал с публики после того, как в июне встретился с коллегой из Шри Ланки Мохамедом Али и замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. В июле же китайского чиновника отстранили от должности.

В МИД Китая связали ситуацию с «состоянием здоровья» своего руководителя, однако такое объяснение не удовлетворило мировые СМИ, в которых стали появляться многочисленные версии исчезновения Цинь Гана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-главу МИД Китая Цинь Гана могли уволить из-за романа в США.

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