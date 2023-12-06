Совфед определил предварительную дату выборов президента России

Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Согласно закону, голосование должно пройти в марте следующего года. Но уже завтра сенаторы рассмотрят конкретную дату.
Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта 2024 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, Совфед рассмотрит соответствующее постановление в четверг, 7 декабря. На заседание будет приглашена глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Мы подумали <…>, можно не откладывать, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Проект постановления мы подготовили», — сказал Клишас.
Выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году. По его словам, глава государства пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры, а также не было официальных заявлений о начале предвыборной кампании.
В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.
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