Героя ищут по всему городу: упавшую в реку девочку спасли в Петербурге

Один из прохожих сразу бросился в воду, вытащив ребенка на берег.

Невероятная история спасения семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Смоленка в Петербурге. Ее спас случайный прохожий — героя ищут по всему городу.

Все произошло возле Ново-Андреевского моста. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как ребенок бегает по набережной.

В какой-то момент девочка вышла на лед и внезапно оказалась в воде. На крики о помощи прибежали прохожие.

Один из них сразу бросился в воду, мужчина вытащил ребенка на берег. Испуганную и замерзшую девочку передали врачам скорой помощи.

У нее переохлаждение, есть подозрение на пневмонию. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти ребенок чуть не утонул в яме с водой.