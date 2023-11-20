С нуля до результата: раскрыта тайна нового «Домовенка Кузи»

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 64 0

Режиссер нового «Домовенка Кузи» Виктор Лакисов рассказал о работе над фильмом

С нуля до результата: раскрыта тайна нового «Домовенка Кузи»

Фото: Кадр из мультфильма «Приключения домовенка», реж. Аида Зябликова, 1986 г.

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Обновленный герой популярного советского мультфильма скоро предстанет перед зрителями. Каким он будет? Вся правда от создателя — на 5-tv.ru.

В России в скором времени начнутся съемки игрового полнометражного кино, главным героем которого станет домовенок Кузя. За годы своего существования персонаж успел полюбиться публике, а на его цитатах выросло не одно поколение россиян.

В беседе с 5-tv.ru российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов раскрыл тайну Кузи, а заодно объяснил, почему новая версия персонажа с высокой вероятностью будет популярна, как и предыдущая. По словам Лакисова, усовершенствованный герой сохранит черты своего предшественника, но и приобретет свою изюминку.

«Это очень процесс интересный, долгий. И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что, а как можно написать сценарий, не разработав персонажа. Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю. Моя особенность, скажем так», — поделился мыслями режиссер.

5-tv.ru

Мультфильм, посвященный приключениям домовенка Кузи, вышел в свет в 1984 году. За основу истории создатели мультфильма взяли повесть о приключениях домового у Бабы-Яги, которая выкрала его для того, чтобы он принес ей счастье. В советское время мультик вошел в золотой фонд отечественного кино. Работу над новой версией мультика про домовенка анонсировал режиссер Сарик Андреасян. Предполагается, что картина выйдет в прокат к 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал, как специалисты применяют искусственный интеллект в съемках кино.

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