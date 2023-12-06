В центре внимания: как стать харизматичным человеком

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Музыкант Анохин: выразительная речь — обязательный атрибут харизмы

В центре внимания: как стать харизматичным человеком

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Это качество может служить ключом для открытия множества дверей в жизни. Но как его развить?

Некоторые люди обладают талантом притягивать людей. Они легко добиваются высот в разных сферах жизни. Нередко их секрет кроется в харизме. Певец и композитор Алекс Анохин объяснил в беседе с порталом «Страсти», можно ли примкнуть к числу таких людей, развивая в себе это качество, как навык в спорте либо музыке.

Харизматичный человек профессионально выстраивают коммуникацию с любой аудиторией. Он умеет налаживать эмоциональную связь с положительным влиянием. Ярко выраженной харизмой обладают лидеры. Они умеют вокруг себя сформировать окружение и вести с ними правильный диалог.

По словам Анохина, харизматичным может быть кто угодно: продавец овощей, топ-менеджер, врач, педагог и представители иных профессий. Это качество может сыграть на руку в любой сфере деятельности. Но как его развить?

Повышение уверенности в себе

Ключевое качество людей, обладающих харизмой, — адекватная самооценка. Они смело идут на риск, не боятся ошибиться, пробуют, советуются при необходимости. У них в приоритете личные достоинства. Однако такие люди никогда не унижают других, в попытке вознести себя.

Развивайте эмоциональный интеллект

Харизматичный человек знает, что такое эмпатия. Он умеет прислушиваться к окружению, ставить себя на их место, сопереживать им.

Собеседник отметил, что для прокачки харизмы нужно научиться контролировать свои эмоции по отношению к человеку, с которым ведется диалог.

«Разберитесь, что вызывает у вас определенные чувства? Научитесь реагировать не автоматически, а осознанно, уважая собеседника. Настраивая общую волну с ним, вам будет проще получить желаемое друг от друга», — объяснил музыкант.

Работа над речью

Имеет значение и умение красиво говорить. Вам нужно так выстроить речь, чтобы она звучала интересно и увлекательно. Есть инструменты, которые существенно украсят разговор.

Среди них личные примеры, они всегда оживляют рассказ и направляют тему разговора в более легкое или решаемое русло.

Также анекдот или смешная фраза способны снять напряжение и способствовать развитию более доверительных отношений.

Кроме того, не обойтись и без метафор, обороты речи лучше закрепляют информацию в памяти, помогают точнее донести основную мысль.

С помощью морали можно обогатить речь смыслом, резюмирующим все сказанное коротким выводом.

Вместе с тем Анохин посоветовал задавать риторические вопросы. Это действенный метод дать людям самим мысленно ответить на волнующую тему.

Следите за невербальными знаками

Для прокачивания харизмы обязательно нужно следить за своей осанкой, положением тела, жестами. О многом также могут свидетельствовать интонация и мимика.

«Уверенный человек всегда говорит четко, спокойно, в приветливом тоне. Именно все эти составляющие и формируют яркую харизму, которая так помогает развиваться в любой сфере», — подытожил эксперт.

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