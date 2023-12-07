Ученица устроила стрельбу в школе Брянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника агентства, все произошло в гимназии № 5. Ученица восьмого класса пронесла с собой огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. По информации РИА Новости, девочка принесла в школу оружие отца.

Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет.

В социальных сетях начали появляться первые фотографии и сообщения о случившемся. На кадрах можно заметить автомобили правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской области мужчина открыл огонь из ружья, ранив сотрудника полиции.