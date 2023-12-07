«Будем закрывать год»: какой теме Путин посвятит итоговый Госсовет

Напомним, уходящий 2023 год был объявлен президентом России Годом педагога и наставничества.

Президент России Владимир Путин планирует провести итоговое заседание Госсовета в конце декабря. Об этом сообщил его помощник Игорь Левитин.

Он также назвал тему заседания — президент остановился на наставничестве.

«Планируется в конце декабря, наставничество, будем закрывать Год педагога и наставника», — сказал Левитин ТАСС.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 декабря заработал аналитический центр, который принимает вопросы для президента России. Через две недели, 14 декабря, Путин подведет итоги года в прямом эфире, трансляция мероприятия начнется в 12:00 по московскому времени.

Это будет совмещенный формат большой ежегодной пресс-конференции — то есть общение с журналистами и прямой линии, когда вопросы задают обычные граждане.