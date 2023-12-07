Презентация достижений: день Дагестана проходит на выставке-форуме «Россия»

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День Дагестана проходит на выставке-форуме «Россия»

Фото, видео: Григорий Сысоев / ТАСС; 5-tv.ru

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Загадочный южный край готов открыть двери для миллионов туристов.

Зажигательные мотивы лезгинки звучат сегодня в Москве. На выставке-форуме «Россия» — день республики Дагестан. Регион представляет свои достижения в сферах здравоохранения, строительства, экономики и культуры. Но, главное, приглашает гостей.

Загадочный южный край готов открыть двери для миллионов туристов. Стенд Дагестана на выставке решили оформить в стиле одной из древнейших крепостей России, которая находится в Дербенте. Все подробности — смотрите в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербург завоевал награду на международной выставке-форуме «Россия». Стенд Северной столицы вошел в топ самых ярких и посещаемых.

Особый интерес у посетителей вызывала копия Дворцового моста, пролеты которого каждый час разводятся под музыку. За первый месяц работы экспозицию посетили более 200 тысяч человек.

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