Решетников назвал охранников и бухгалтеров причиной непроизводительности труда

Огромное число охранников и бухгалтеров является причиной снижения производительности труда в России, считает министр экономического развития страны Максим Решетников. Об этом он заявил в рамках форума «День производительности труда и наставничества».

Глава ведомства призвал вернуться к поиску мер повышения показателя. По его словам, негативно влияют на производительность «излишние требования». Иногда это касается и мер безопасности.

«Когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами», — пояснил министр.

Также Решетников отметил, что бухгалтеры продолжают работать только потому, что компьютерные системы не успевают перенастраивать под постоянно меняющиеся положения по бухучету.

В Минэкономразвития задаются вопросом о том, насколько «производительно» держать такие кадры, и занимаются поиском путей повышения производительности труда, а также сокращения «излишних требований».

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель правления Банка России Эльвира Набиуллина назвала главную проблему российской экономики.