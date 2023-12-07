В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе
Песков: правоохранители должны разобраться в трагедии в школе Брянска
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате случившегося, по последним данным, погибли двое детей, в том числе стрелявшая девочка.
В Кремле отреагировали на стрельбу в школе Брянска. Об этом с журналистами в ходе брифинга пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в трагедии должны разобраться правоохранители. Главное — понять, почему не сработали принятые меры безопасности.
«Первое — специалисты должны оценить причины произошедшего, а главное — причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае», — указал Песков.
Ученица брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца.
В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте стрельбы в школе Брянска работают следователи и криминалисты.
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