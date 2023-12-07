Устроившая стрельбу в школе Брянска восьмиклассница свела счеты с жизнью
В результате трагедии, предварительно, пострадали еще несколько детей.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Устроившая стрельбу в школе Брянска восьмиклассница свела счеты с жизнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
По данным агентства, девочка пронесла в школу оружие отца и открыла огонь. Предварительно, ранения получили четыре мальчика. Эту информацию СМИ подтвердил источник в региональных властях.
После произошедшего детей из школы эвакуировали.
Утром в четверг, 7 декабря, появились сообщения о том, что стрельба произошла в гимназии № 5 в Брянске. Ученица восьмого класса пронесла с собой огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. В социальных сетях начали появляться первые фотографии и сообщения о случившемся. На кадрах можно было заметить автомобили правоохранителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные утроили стрельбу в кафе на севере Москвы. Инцидент произошел на Михайловской улице.
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