Устроившая стрельбу в школе Брянска восьмиклассница свела счеты с жизнью

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Срочная новость 1 789 0

В результате трагедии, предварительно, пострадали еще несколько детей.

Устроившая стрельбу в школе Брянска восьмиклассница свела счеты с жизнью

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Устроившая стрельбу в школе Брянска восьмиклассница свела счеты с жизнью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, девочка пронесла в школу оружие отца и открыла огонь. Предварительно, ранения получили четыре мальчика. Эту информацию СМИ подтвердил источник в региональных властях.

После произошедшего детей из школы эвакуировали.

Утром в четверг, 7 декабря, появились сообщения о том, что стрельба произошла в гимназии № 5 в Брянске. Ученица восьмого класса пронесла с собой огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. В социальных сетях начали появляться первые фотографии и сообщения о случившемся. На кадрах можно было заметить автомобили правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные утроили стрельбу в кафе на севере Москвы. Инцидент произошел на Михайловской улице.

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