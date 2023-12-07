Видео: что сейчас происходит в школе Брянска, где ученица открыла стрельбу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 462 0

Следователи показали видео из школы Брянска, где девочка открыла стрельбу

Фото, видео: пресс-служба Следственного комитета РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты. Что известно о трагедии к настоящему времени?

На месте стрельбы в школе Брянска работают следователи и криминалисты. Видео из класса, где девочка открыла стрельбу из оружия, опубликовал Следственный комитет России.

Ученица брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска, привезли в городской отдел Следственного комитета на допрос.

Тема:
Стрельба в школе Брянска
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