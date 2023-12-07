Видео: что сейчас происходит в школе Брянска, где ученица открыла стрельбу

На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты. Что известно о трагедии к настоящему времени?

На месте стрельбы в школе Брянска работают следователи и криминалисты. Видео из класса, где девочка открыла стрельбу из оружия, опубликовал Следственный комитет России.

Ученица брянской гимназии № 5 сегодня, 7 декабря, открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии. Предположительно, оружие она могла взять у отца.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Виновница покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отца девочки, открывшей стрельбу в школе Брянска, привезли в городской отдел Следственного комитета на допрос.