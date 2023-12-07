«Стали кошмаром»: как идет война старших детей Градского со вдовой артиста

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 129 0

Старшие сын и дочь Градского воюют с его вдовой за наследство

«Стали кошмаром»: как идет война старших детей Градского со вдовой артиста

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Камнем преткновения, рассорившим жену и наследников покойного композитора, явилось внушительное наследство.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко воюет с бывшей супругой композитора и его старшими детьми. Издание NEWS.ru пишет, что родные покойного подали в суд, чтобы забрать себе его имущество.

По словам Коташенко, инициатором судебных тяжб стала третья жена Градского. Ольга Фартышева подала иск не только на вдову, но и младших детей композитора, которые появились в его последнем браке.

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

«Я никогда не подавала в суд на Даниила и Марию Градских. Это их мама — Градская (Фартышева) Ольга Семеновна подала в суд на меня и на наших с Александром Борисовичем несовершеннолетних детей», — объясняет Коташенко.

Старшие дети Градского не только выступили истцами, но и приняли участие в ряде шоу на одном из федеральных каналов, где излагали публике свою версию событий. Правда, вдова композитора считает, что это всего лишь попытка опорочить ее семью.

«Старшие брат и сестра стали для моих детей настоящим кошмаром, лишили их покоя, бесконечно втравливая малышей в эпицентр устроенного ими публичного скандала. Мне приходилось приводить детей в суд, чтобы показать, что они существуют, поскольку старшие дети стараются не упоминать о младших, подавая ситуацию в выгодном для себя свете», — говорит вдова Градского.

Коташенко отмечает, что суд уже отказал в иске бывшей супруге композитора. А старшие дети Градского все еще требует свою долю наследства, называя доставшуюся им роскошную усадьбу в русском стиле всего лишь «руинами».

Вдова Градского настаивает: это был самый дорогой объект в наследственной массе. К тому же, Даниил и Мария сами претендовали на него, и в свое время суд принял это во внимание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что наследники Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества.

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