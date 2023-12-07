«Быть готовым»: митрополит Тихон представил книгу «Гибель империи. Русский урок»

Автор возвращается к трагическим событиям в истории страны в 1917 году.

В Крыму представили книгу «Гибель империи. Русский урок». Это большая историческая и философская работа председателя патриаршего совета по культуре Тихона Шевкунова.

Автор возвращается к трагическим событиям в истории страны в 1917 году, переосмысливает их и считает важным предупреждением сегодня, когда Россию вновь пытаются расколоть.

«События, часто трагические, с пугающей последовательностью и частотой повторяются в нашей истории. Вот быть к этому готовым необычайно важно. А напротив, не обращать на это внимания, считать, что это дела давно минувших дней, это, мягко говоря, крайне легкомысленно», — сказал председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

В книге подробно описано, в каком состоянии находилась Российская империя накануне 1917 года, исследуется, что привело к февральскому перевороту и дальнейшим трагическим событиям. Автор проанализировал несколько сотен архивных источников — на это ушло десять лет.