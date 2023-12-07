Игорю Стрелкову продлили арест на полгода

Суд продлил арест экс-главе Минобороны ДНР Игорю Стрелкову на полгода. Об этом 5-tv.ru заявил адвокат Гаджи Алиев.

«Суд продлил меру пресечения Игоря Стрелкова на шесть месяцев», — сказал Алиев.

Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. По предъявленному обвинению ему грозит срок до пяти лет.

Его задержали 21 июля по подозрению в призыве к экстремизму. В середине прошлого месяца адвокат Александр Молохов заявил, что расследование уголовного дела Стрелкова закончено, его передали в прокуратуру для утверждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали начальника штаба СОБР «Рысь» Алтапова.