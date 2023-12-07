Вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Один из получивших ранение школьников находится в тяжелом состоянии.
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск, чтобы эвакуировать пострадавших в результате стрельбы в школе. Раненые будут доставлены в Москву на лечение, сообщили в ведомстве.
«На борту вертолета установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета пострадавших будут сопровождать медицинские работники», — рассказали в ведомстве.
Также специалисты МЧС окажут экстренную психологическую помощь пострадавшим в брянской гимназии.
Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу оружие и устроила стрельбу. По предварительным данным, огнестрел принадлежал отцу девочки.
В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, обежали ли стрелявшую в одноклассников ученицу из брянской гимназии.
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