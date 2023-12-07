Вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 148 0

Один из получивших ранение школьников находится в тяжелом состоянии.

Вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Стрельба в школе Брянска

Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск, чтобы эвакуировать пострадавших в результате стрельбы в школе. Раненые будут доставлены в Москву на лечение, сообщили в ведомстве.

«На борту вертолета установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета пострадавших будут сопровождать медицинские работники», — рассказали в ведомстве.

Также специалисты МЧС окажут экстренную психологическую помощь пострадавшим в брянской гимназии.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу оружие и устроила стрельбу. По предварительным данным, огнестрел принадлежал отцу девочки.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, обежали ли стрелявшую в одноклассников ученицу из брянской гимназии.

Тема:
Стрельба в школе Брянска
7 дек
Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал
7 дек
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске
7 дек
«Ты нам ничего не сделаешь»: стрелявшую в одноклассников ученицу из Брянска обижали в школе?
7 дек
Не уберег сейф? Адвокат Жорин рассказал, что грозит отцу стрелявшей в Брянске девочки
7 дек
«Невосполнимая утрата»: главное о стрельбе в одной из школ Брянска
7 дек
В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе
7 дек
Видео: что сейчас происходит в школе Брянска, где ученица открыла стрельбу
7 дек
«Их настраивают»: как выявить у подростка желание взяться за оружие
7 дек
Украла ключ от сейфа? Где девочка, стрелявшая в школе Брянска, достала оружие
7 дек
«Сидеть тихо»: ученики школы в Брянске рассказали о стрельбе
-11° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.57
-0.21 99.81
-0.33
Женщин с какими именами всегда преследует удача?

Последние новости

21:57
Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал
21:33
«Настоящий сюр»: от Данила Плужникова требуют выплаты мифического долга
21:15
Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой
21:01
Наследный принц Омана призвал прекратить «засилье Запада»
20:48
Вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
20:37
Народ сплотился: что показывают соцопросы о выборах президента России в 2024-м

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Оперировать страшно, не боятся только дураки: один из основателей кардиоцентра Сызрани спас тысячи жизней
Пока никто не достал оружие: как спасти ребенка от школьной травли
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам