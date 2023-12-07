«Ты нам ничего не сделаешь»: стрелявшую в одноклассников ученицу из Брянска обижали в школе?
Устроившая стрельбу в Брянске школьница подвергалась травле от учеников
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
Этим утром в гимназии № 5 раздались выстрелы. Оружие принесла молодая девушка, взяв, предварительно, тайком у отца.
Восьмиклассница, устроившая стрельбу в школе Брянска, подвергалась травле со стороны сверстников. Об этом 5-tv.ru рассказала другая учащаяся школы.
«Да, ее буллят, но не всегда! Она была нормальной, пока ей не сказали: „Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная“», — поделилась школьница.
Утром в четверг, 7 декабря, ученица восьмого класса пронесла в брянскую гимназию № 5 оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, оружие принадлежит ее отцу. Детей на фоне случившегося эвакуировали из образовательного учреждения.
Ранения, по официальным данным, получили пять человек, один из них скончался. За жизнь еще одного ученика борются врачи, он находится в реанимации. Сама стрелявшая покончила с собой.
По данным Минздрава России, состояние пострадавших и выживших при стрельбе оценивается как средней степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в брянской школе.
- 7 дек
- Не уберег сейф? Адвокат Жорин рассказал, что грозит отцу стрелявшей в Брянске девочки
- 7 дек
- «Невосполнимая утрата»: главное о стрельбе в одной из школ Брянска
- 7 дек
- В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе
- 7 дек
- Видео: что сейчас происходит в школе Брянска, где ученица открыла стрельбу
- 7 дек
- «Их настраивают»: как выявить у подростка желание взяться за оружие
- 7 дек
- Украла ключ от сейфа? Где девочка, стрелявшая в школе Брянска, достала оружие
- 7 дек
- «Сидеть тихо»: ученики школы в Брянске рассказали о стрельбе
- 7 дек
- Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в брянской школе
- 7 дек
- Два человека погибли при стрельбе в школе Брянска
- 7 дек
- Устроившая стрельбу в школе Брянска восьмиклассница свела счеты с жизнью
Читайте также
85%
1.20 100.14
1.01
Нашли ошибку?