«Ты нам ничего не сделаешь»: стрелявшую в одноклассников ученицу из Брянска обижали в школе?

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 514 0

Устроившая стрельбу в Брянске школьница подвергалась травле от учеников

«Ты нам ничего не сделаешь»: стрелявшую в одноклассников ученицу из Брянска обижали в школе?

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Этим утром в гимназии № 5 раздались выстрелы. Оружие принесла молодая девушка, взяв, предварительно, тайком у отца.

Восьмиклассница, устроившая стрельбу в школе Брянска, подвергалась травле со стороны сверстников. Об этом 5-tv.ru рассказала другая учащаяся школы.

«Да, ее буллят, но не всегда! Она была нормальной, пока ей не сказали: „Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная“», — поделилась школьница.

Утром в четверг, 7 декабря, ученица восьмого класса пронесла в брянскую гимназию № 5 оружие, из которого выстрелила несколько раз. По предварительным данным, оружие принадлежит ее отцу. Детей на фоне случившегося эвакуировали из образовательного учреждения.

Ранения, по официальным данным, получили пять человек, один из них скончался. За жизнь еще одного ученика борются врачи, он находится в реанимации. Сама стрелявшая покончила с собой.

По данным Минздрава России, состояние пострадавших и выживших при стрельбе оценивается как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в брянской школе.

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