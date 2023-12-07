Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 8 080 0

В мессенджере подросток писала о ненависти к некоторым сверстникам.

Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Стрельба в школе Брянска

Девочка, устроившая стрельбу в брянской гимназии, вела дневник в Telegram-канал. Об этом рассказали 5-tv.ru знакомые школьницы.

В нем подросток писала о своей ненависти к школе и некоторым сверстникам, о желании убить людей, которые якобы испортили ей жизнь и издевались над ней.

Кроме того, в Telegram-канале девочка много упоминала про оружие отца, с помощью которого хотела наказать обидчиков, а еще о своем намерении свести счеты с жизнью.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу оружие, принадлежавшее ее отцу, и устроила стрельбу.

В результате трагедии погибли двое — ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления. Из-за действий подростка также пострадали трое. За жизнь одного из них борются врачи, он находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.

Тема:
Стрельба в школе Брянска
7 дек
Охранники в брянской школе, где произошла стрельба, получали 170 рублей в час
7 дек
Вертолет МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
7 дек
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Брянске
7 дек
«Ты нам ничего не сделаешь»: стрелявшую в одноклассников ученицу из Брянска обижали в школе?
7 дек
Не уберег сейф? Адвокат Жорин рассказал, что грозит отцу стрелявшей в Брянске девочки
7 дек
«Невосполнимая утрата»: главное о стрельбе в одной из школ Брянска
7 дек
В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе
7 дек
Видео: что сейчас происходит в школе Брянска, где ученица открыла стрельбу
7 дек
«Их настраивают»: как выявить у подростка желание взяться за оружие
7 дек
Украла ключ от сейфа? Где девочка, стрелявшая в школе Брянска, достала оружие
-11° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.57
-0.21 99.81
-0.33
Женщин с какими именами всегда преследует удача?

Последние новости

23:16
Фильм Твердовского «Панические атаки» взял главный приз кинофестиваля «Зимний»
23:00
У певца Сергея Жукова родился сын: «Счастье пришло ко мне в пятый раз!»
22:35
Охранники в брянской школе, где произошла стрельба, получали 170 рублей в час
22:20
«Ребята рады»: бойцам на передовой передадут полторы тысячи автомобилей УАЗ
21:57
Устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал
21:33
«Настоящий сюр»: от Данила Плужникова требуют выплаты мифического долга

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Оперировать страшно, не боятся только дураки: один из основателей кардиоцентра Сызрани спас тысячи жизней
«Эрекция как в 20»: способы сохранить потенцию в любом возрасте
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам