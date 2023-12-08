Двое пострадавших при стрельбе в брянской школе доставлены в Москву

Двое пострадавших при стрельбе в брянской школе доставлены на вертолете Ми-8 МЧС РФ в Москву, сообщил источник 5-tv.ru.

В нашем распоряжении также появились кадры вылета вертолета МЧС с пострадавшими детьми из Брянска. На борту воздушного судна был установлен для этих целей специальный медицинский модуль. Во время полета их сопровождали медики.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу в Брянске оружие, принадлежавшее ее отцу, и устроила стрельбу.

В результате трагедии погибли ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал.