Двое пострадавших при стрельбе в брянской школе доставлены в Москву

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Виктория Алакоз
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Получившие ранения подростки были транспортированы на вертолете Ми-8 МЧС РФ в сопровождении медиков.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в школе Брянска

Двое пострадавших при стрельбе в брянской школе доставлены на вертолете Ми-8 МЧС РФ в Москву, сообщил источник 5-tv.ru.

В нашем распоряжении также появились кадры вылета вертолета МЧС с пострадавшими детьми из Брянска. На борту воздушного судна был установлен для этих целей специальный медицинский модуль. Во время полета их сопровождали медики.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу в Брянске оружие, принадлежавшее ее отцу, и устроила стрельбу.

В результате трагедии погибли ученица гимназии и сама стрелявшая. Последняя покончила с собой после совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что устроившая в брянской школе стрельбу девочка вела дневник в Telegram-канал.

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