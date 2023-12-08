Нештатная ситуация: СК назвал причину экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 10 0

В СК назвали помпаж двигателя причиной посадки самолета в Новосибирске

Нештатная ситуация: СК назвал причину экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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При взлете пассажиры заметили искры, которые летели от авиалайнера.

Предполагаемой причиной экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске мог стать помпаж двигателя. Об этом проинформировали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

По предварительной информации ведомства, лайнер с сотней пассажиров на борту должен был вылететь ранним утром 8 декабря из Новосибирска в Москву. Спустя считанные минуты после взлета пилоты приняли решение посадить самолет. Очевидцы на борту рассказали, что заметили искры, летевшие от авиалайнера, что и могло стать одной из предпосылок для посадки.

Кроме того, еще до посадки вылет самолета задержали, а во время взлета при разгоне на полосе начали хлопать турбины, появилось пламя, было слышно хлопки.

Действующей версией случившегося сейчас называют помпаж двигателей. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. Место событий, а также воздушное судно осматривают следователи. К счастью, пострадавших нет. На данный момент борт временно отстранен от полетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще известно об экстренной посадке самолета в Новосибирске.

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