«Некуда бежать»: экс-замминистра культуры Ярилова останется под арестом до декабря

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 25 0

Суд Москвы продлил арест экс-замминистра культуры РФ Яриловой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бывшая чиновница просила суд отпустить ее под домашний арест.

Басманный суд Москвы продлил арест бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, экс-чиновница останется в изоляторе до середины декабря текущего года.

Суд о продлении меры пресечения Яриловой состоялся 12 сентября, во вторник. Бывшая замминистра обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, незаконной трате 125 миллионов рублей на «Самый высокий в мире музей мороженого». Сам музей находится в одной из башен «Москва-Сити» и не является объектом культуры, а школьники могут его посещать по «Пушкинской карте». При этом учреждение значится в реестре как частная организация.

Продления ареста Яриловой требовало следствие, сама же обвиняемая просила смягчить меру пресечения и отпустить ее под домашний арест, мотивируя это тем, что ей «некуда бежать». В СИЗО бывшая замминистра находится с апреля этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России расцвело мошенничество с «пушкинскими картами».

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