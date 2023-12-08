Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетнего Кирилла
Мальчик родился со сложным пороком сердца и уже перенес две серьезные операции.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции Пятого канала День Добрых дел! Вчера мы рассказали историю трехлетнего Кирилла.
Мальчик родился со сложным пороком сердца и уже перенес две серьезные операции, но теперь нужна третья, заключительная, которая спасет жизнь ребенку! Провести ее готов итальянский врач. Но на это не хватает около 1,5 миллиона рублей.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили пять миллионов 524 тысячи 24 рубля.
Большое вам спасибо!
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