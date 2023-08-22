Уголовное дело возбуждено в Москве после инцидента со шприцом в каршеринге

Правоохранители в Москве возбудили уголовное дело после обнаружения в машине каршеринга шприц с наркотическим веществом, о который укололся ребенок. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о незаконном обороте наркотических средств. Расследование случившегося продолжается, добавили в полиции.

Накануне стало известно об инциденте в каршеринге в Москве. В арендованном автомобиле о найденный шприц с неизвестным веществом укололась десятилетняя девочка. После случившегося ее родители обратились в полицию. Шприц отправили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что вещество — мефедрон.

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