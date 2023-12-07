Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении метадоном в Астрахани
Ранее в Ставропольском крае были задержаны три мигранта. Их отправили на допрос.
Фото: Julian Stratenschulte / ТАСС
Астраханская полиция сумела вычислить и задержать еще одного подозреваемого по делу о массовом отравлении метадоном. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина волк.
Где именно был задержан фигурант — не уточняется. Известно, что ранее на территории Ставропольского края по подозрению в причастности к случившемуся были задержаны три мигранта из соседних республик. Они были доставлены в Астрахань на допрос.
В конце ноября из Астрахани стали поступать сообщения о госпитализации в местные больницы людей с признаками отравления наркотическими веществами. Порядка 20 человек попали в реанимацию. Трое из них скончались.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за незаконный сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов.
Волк отмечала, что ответственные службы работают над полным изъятием наркотиков из оборота.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи спасают отравившихся метадоном людей в Астрахани.
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