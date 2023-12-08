Улыбка на миллион: почему золотые зубы стали так популярны

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 27 0

Стилист Лисовец: тренд на стразы на зубах пришел от рэперов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, PLANET PHOTOS; 5-tv.ru

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Что особенного в этом эпатажном тренде?

Золотые зубы или гриллзы — это старый трюк, который постоянно повторяют. В беседе с 5-tv.ru стилист Владислав Лисовец объяснил, откуда пришел этот тренд и чем он зацепил современных модников.

«Даже в России есть бренд, который делает такие накладки на зубы. Этот тренд периодически используют, раньше так делали рэперы. Потом стали периодически делать какие-то артисты наши и заграничные», — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, гриллзы нельзя даже назвать трендом, потому что в основном их делают ради хайпа. Таким образом, считает Лисовец, знаменитости пытаются «хайпануть и вызвать эмоции». На самом деле гриллзы не имеют никакого отношения к моде — это лишь аксессуар на один вечер.

«Но их можно примерить и для того, чтобы в общем-то вызвать какую-то реакцию или выглядеть более агрессивно, чем обычно», — подчеркнул стилист.

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