Еще одна «мармеладная»: дочь Милы Йовович записала видео под песню Кати Лель

Эвер Андерсон выложила в социальных сетях ролик с завирусившимся треком.

Старшая дочь голливудской актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон не отстает от трендов TikTok, а еще неплохо владеет русским языком. Девушка опубликовала в социальных сетях видео под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

Андерсон подпевала знаменитости, облачившись в черное платье-комбинацию. Волосы американская модель оставила распущенными — они спадали крупными волнами на ее плечи.

Поклонники отметили, как дочь похожа на свою знаменитую мать, выразив восхищение ее таланту. Известно, что 16-летняя Андерсон хорошо говорит по-русски.

Йовович признавалась, что часто читает своим детям книги русских классиков, например, сказки. Да и в целом в семье актрисы и британского режиссера Пола Андерсона говорят на двух языках: русском и английском.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лель назвала всемирный успех песни «Мой мармеладный» общей победой России.

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