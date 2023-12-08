Еще одна «мармеладная»: дочь Милы Йовович записала видео под песню Кати Лель

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 32 0

Дочь Милы Йовович записала видео под песню «Мой мармеладный» Кати Лель

Еще одна «мармеладная»: дочь Милы Йовович записала видео под песню Кати Лель

Фото: Instagram* / millajovovich

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Эвер Андерсон выложила в социальных сетях ролик с завирусившимся треком.

Старшая дочь голливудской актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон не отстает от трендов TikTok, а еще неплохо владеет русским языком. Девушка опубликовала в социальных сетях видео под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

Андерсон подпевала знаменитости, облачившись в черное платье-комбинацию. Волосы американская модель оставила распущенными — они спадали крупными волнами на ее плечи.

Поклонники отметили, как дочь похожа на свою знаменитую мать, выразив восхищение ее таланту. Известно, что 16-летняя Андерсон хорошо говорит по-русски.

Йовович признавалась, что часто читает своим детям книги русских классиков, например, сказки. Да и в целом в семье актрисы и британского режиссера Пола Андерсона говорят на двух языках: русском и английском.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лель назвала всемирный успех песни «Мой мармеладный» общей победой России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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