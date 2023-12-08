«Она вносит ажиотаж»: Успенская надеется на превращение дочери в звезду

Наследница артистки идет по стопам матери — получится ли у нее стать именитой певицей?

Певица Любовь Успенская начала давать концерты вместе с дочерью Татьяной Плаксиной, проча звездное будущее наследнице. Об этом пишет издание KP.RU.

«Этот дуэт для меня новый и, конечно, интересный. Я никогда ничего не делаю ради кого-то или ради чего-то. Даже не важно, что это моя дочь — самое главное, что я получаю кайф, что она меня заряжает положительной энергией. И еще очень важно, что Таня публике нравится. Она вносит ажиотаж в концерт», — сказала певица.

Артистка подчеркнула, что ее дочь стоит на одном уровне с самыми лучшими исполнителями. Но при этом ей еще нужно практиковаться, чтобы стать настоящей звездой — у нее, по мнению Успенской, есть все необходимые качества, но их необходимо развивать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская рассказала, как напилась на новогоднем корпоративе.

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