Нужно ли мыться после секса и как правильно это делать?

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 303 0

Гинеколог Милютина: душ не способен защитить от венерических болезней

Фото, видео: www.globallookpress.com / H. Roggemann / CHROMORANGE; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

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Правильно ли поступают те, кто отказывается от гигиенических процедур после интимной близости?

Нужно ли после полового акта обязательно принимать душ? Какие меры должны предпринять партнеры для сохранения своего здоровья? На эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам специалиста, если у людей здоровая микрофлора, нет хронических, воспалительных заболеваний, то душ — излишняя мера. Это просто норма гигиены. Если есть дерматовенерологические болезни, водная процедура никак не спасет.

«Если женщина что-то внутри вымывает, то это ее не спасет. Мужчина может снизить риск заражения, но для женщины риски не снижаются абсолютно», — поделилась врач.

Нужно ли мыться после секса?

При этом она отметила, что с медицинской точки зрения душ не способен улучшить или ухудшить здоровье мужчин и женщин. Милютина сообщила, что не должно быть дискомфорта, раздражения после полового акта. В норме, по ее словам, такого не бывает. При их проявлении нужно обсудить проблемы с лечащим врачом и скорректировать флору.

«Это может быть банальная молочница, смещение кислотности среды у женщины, и это все поддается достаточно легкой коррекции», - объяснила гинеколог.

В заключение разговора собеседница подчеркнула, что люди должны следить за собой, сдавать анализы на заболевания, передающиеся половым путем, быть уверенными в том, что партнер здоров. Нужно задавать вопросы про анализы, должен быть открытый диалог, это нормальные вопросы, их не надо стесняться, подытожила эксперт.

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