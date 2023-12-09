«Лосиный остров» передается под управление Москвы: что будет с национальным парком

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 39 0

Национальный парк «Лосиный остров» передается под управление Москвы

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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И как изменится его статус после перехода под ответственность российской столицы?

Часть национального парка «Лосиный остров», принадлежащего ранее Московской области, в ближайшее время перейдет под управление Москвы. По словам руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлии Урожаевой, это повлечет благоприятные изменения, связанные с содержанием природной зоны. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Речь идет о той части парка, которая находится в границах города. Это примерно 25% «Лосиного острова». Юлия Урожаева отмечает, что статус «Лосиного острова» как национального парка сохраняется. Москве же будет передана часть полномочий, касающихся содержания территорий и контроля поддержания режима особо охраняемой зоны.

«Я напомню, что Москва уже много лет масштабно финансирует мероприятия по санитарной очистке, по противопожарной безопасности, по развитию части острова. И, по сути, это уже юридическое закрепление уже сложившейся ситуации», — отмечает Юлия Урожаева.

При этом передача части полномочий поможет Департаменту реализовывать разнообразные экологические проекты, например, по развитию и поддержанию биоразнообразия, а также проводить новые научные исследования.

Стоит отметить, что в Москве существует 148 территорий, у которых есть статус особо охраняемых зон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве ожидают потепление, но с огромной оговоркой. 

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