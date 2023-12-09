«Почувствовать не получится»: в Москве ожидают потепление, но есть нюанс

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Роман Вильфанд: в Москве ожидают потепление

«Почувствовать не получится»: в Москве ожидают потепление, но есть нюанс

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Погода

Снег, метели — продержатся ли до Нового года?

В столице России после недели морозов наконец ожидается потепление, сообщил ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Он отметил, что несмотря на повышение температуры, в Москве ожидаются метели, снег и сильный ветер.

В начале следующей недели температура еще будет оставаться ниже нормы, но все же начнет повышаться, рассказал метеоролог. Ночью температура опустится до минус 10 градусов. Днем же диапазон составит минус 3-9 градусов. К сожалению, почувствовать потепление в полной мере у россиян, по мнению эксперта, не получится – ожидается ветер со скоростью 7-12 м/с и снег.

Также, по словам специалиста, прогнозируемые метели могут привести к росту сугробов, которые уже и так достаточно внушительны. Роман Вильфанд предполагает, что их рост может составить как минимум 45 см.

«Обычно такая высота бывает только в конце зимы за счет накопления осадков за весь период», - объяснил метеоролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный снегопад накроет Москву в грядущие выходные.
 

 

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