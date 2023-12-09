«Проявление власти и силы»: какие мужчины любят подчиняться в сексе

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 42 0

Сексолог Кульгавчук: занимающие высокие посты мужчины любят обслуживание в сексе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera; 5-tv.ru

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И влияет ли социальный статус на правила в интимной жизни?

Существует мнение, что мужчины, занимающие высокие посты, в сексе предпочитают подчиняться своим партнершам. Так ли это на самом деле, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, такие мужчины зачастую отличаются стеничными чертами характера, то есть являются волевыми и энергичными. Это касается и проявлений в интимной близости.

«Тем не менее, многие из них привыкли к обслуживанию: в ресторанах, на работе и в сексе тоже. Поэтому могут занимать иногда позицию потребителя, эдакого восточного султана, вальяжного, который хочет получать активность от женщины в виде соблазнения. Но важно не путать это с мазохизмом и подчинением. Это, наоборот, скорее, проявление власти и силы», — отмечает Евгений Кульгавчук.

Специалист также обращает внимание на то, что такое отклонение как мазохизм встречается у людей разных социальных групп, вне зависимости от статуса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нужно ли мыться после секса и как правильно это делать.

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