«Фундаментальный запас прочности»: итоги Международного инвестиционного форума

Аналитики Всемирного банка и Международного Валютного фонда — люди, которые действуют строго по бухгалтерским расчетам, а не ловят «черных лебедей». Они предрекали российской экономике спад, более чем на три процента, а экономика РФ показывает рост более чем на три процента. То есть не то чтобы ошибка в цифрах, ошибка в смыслах. «Россия зовет» — призывы на русском, английском и китайском языках прозвучали на этой неделе в Москве на Международном инвестиционном форуме и, судя по набитому битком залу, были услышаны. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова сама увидела, кто эти люди, приехавшие в Москву.

«Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка», — заявил на форуме президент РФ Владимир Путин.

И ведь это не только про энергоресурсы. Еще в марте 22 года Россия установила всемирный и все исторический рекорд по числу санкций. С тех пор пакеты только множились. Во время форума «Россия зовет» в Европе корпели над очередным — 12-м по счету.

«За десять месяцев текущего года валовый внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада. Россия — крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза», — отметил Владимир Путин.

В зале почти 300 гостей, бизнесменов и инвесторов. Турция, Иран, Африка, Ближний Восток, Китай и Индия, — самые быстрорастущие экономики планеты.

Впервые со времен пандемии участники форума встретились не онлайн, а лично в Москве, в центре международной торговли. А еще в этом году впервые форум заговорил на китайском языке.

Специально для китайских партнеров — синхронный перевод сессий. О сотрудничестве с КНР красноречиво говорит рекордный в этом году товарооборот в 218 миллиардов долларов. И это, очевидно, не предел.

«А каким вам видится будущее технической координации между странами?» — задали вопрос президенту РФ.

«Что касается Китая, непосредственно мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — ответил Путин.

«У вас флаги на пиджаке, я так понимаю, символизируют дружбу России и Китая?» — спросила корреспондент у одного из участников форума.

«Да, российско-китайская дружба. У нас отношения сейчас находятся на самом высоком уровне во всей истории», — ответил гость из Китая.

Каждый год форум приобретает вектор, отвечая на глобальные перемены и тренды. «Жизнь без глобализации, объединяя суверенные экономики» — в этом году его назвали так, подчеркивая идею строительства многополярного мира.

Сотрудничество на равных, открытые границы. Казалось бы, прописные истины глобализации, которые декларировал в первую очередь как раз Запад. Он же и переписал, точнее попытался.

«Как только появились конкуренты „хлоп“, и свои собственные границы тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать. И все! Вот вам все принципы! Теперь здесь работает принцип „свой-чужой“, как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать отнять и даже ликвидировать в результате диверсии. Как это было с „Северными потоками“», — сказал президент Путин.

Это даже не средневековые методы, варварские. Но наша страна всегда славилась успешной борьбой как раз с варварством. И хорошо, что мы поняли, что нас ждет, еще тогда, в переломном 2014 году

«Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет и особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России», — заметил президент РФ.

Тогда, после возвращения Крыма, Запад впервые начал отключать российские банки от систем MasterCard и Visa. Мы создали платежную систему МИР, которая в 2022 году не дала обрушить банковский сектор.

«Как выражаются некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан „страдать“. Но вот что получилось на практике: граждане и бизнес практически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается. И при этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только недополучили то, что могли бы заработать в России», — рассказал Путин.

Выстрелили себе же в ногу еще раз, прекратив и работу системы СВИФТ, а мир начал слезать с долларовой иглы и развивать расчеты в национальных валютах. Побежали с российского рынка западные компании, их место сразу заняли другие.

«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Представляете? Я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел. Увеличилось», — обратил внимание Владимир Путин.

На полторы тысячи. Бизнес не просто зарабатывает, но и вкладывает. Инвестиции в основной капитал стабильно растут.

«Россия — это страна возможностей. В России очень много ресурсов. Компании, которые покидают российский рынок просто делают неправильный выбор», — объяснил один из зарубежных гостей форума.

Если разложить рост экономики в этом году, на энергоресурсы приходится лишь два процента. Львиная доля — это несырьевые отрасли: обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство. Другая половина 44% — торговля и общепит. Множество ниш, в которых иностранных партнеров только приветствуют.

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цоканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами, а они вписываются в ту модель, которую мы предлагаем для развития», — заявил российский президент.

По-настоящему демократическая модель экономики, где есть место честной конкуренции. И нет исключительности, с такими принципами нам по пути.

«У меня никаких сомнений нет, что нас никто не сможет ни остановить, ни затормозить нашего развития», — сказал Владимир Путин.

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