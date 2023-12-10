В ВСУ заявили о готовности сдать позиции

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 115 0

Офицер ВСУ Грин: Киеву придется сдать несколько позиций из-за неудобства обороны

В ВСУ заявили о готовности сдать позиции

Фото: REUTERS

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Украине приходится отступать из-за недостатка сил. Исход боевых действий уже предрешен.

Украине придется сдать ряд территорий России и продолжить отступление на запад из-за провалов на фронте. В этом признался офицер ВСУ Арти Грин в беседе с одним политическим журналистом.

«Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери», — рассказал офицер.

Он честно признался в том, что тенденция и в самом деле очень плохая, у ВСУ нет других вариантов, как отступать на западные территории. Хваленное украинское контрнаступление, которое началось 4 июня, полностью завершилось нынешними неудачами на фронте — Украине пришлось отдать даже больше.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры того, что происходит на запорожском направлении в зоне СВО.

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