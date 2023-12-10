Строгая экономия и клиническая смерть: интересные факты о сериале «Улицы разбитых фонарей»

Культовый многосерийный фильм выходит на экраны уже два десятилетия с хвостиком, но интерес к нему не спадает и по сей день.

Поклонники многое знают о съемках любимого проекта, но существуют факты, собранные некоторыми публицистами, неизвестные широкому кругу зрителей.

Своим рождением сериал обязан любопытству Виктора Бычкова

Одним утром актер шел на студию «Ленфильм» по подземному переходу метро. В переходе продавали книги, и взгляд Бычкова упал на одну из них. «Кошмар на улице Стачек», — прочитал он и пошел дальше.

«Ведь должно быть на улице Вязов», — актер вернулся, прочитал название еще раз и купил книгу.

На ходу стал читать, увлекся, рассмеялся. В студии сказал режиссеру Рогожкину: «Вот готовый сценарий». Тот отмахнулся, но книгу взял Михаил Кирилюк, и вскоре стали искать продюсера.

Литературный отец проекта — писатель-любитель

Андрей Пименов служил в Кировском районном отделении милиции города Ленинграда; через пять лет его повысили по службе. На прощание он решил оставить коллегам повесть о совместной работе. Сюжет придумал, но многие моменты взял из реальной жизни, а персонажам дал фамилии настоящих оперов.

Повесть получила название «Кошмар на улице Стачек», была отпечатана в пяти экземплярах на машинке, прочитана на прощальном банкете. Через некоторое время Андрей показал работу профессионалу, который отнес рукопись в издательство. Пришлось автору менять настоящие фамилии на вымышленные; себе он взял псевдоним Кивинов.

До 1999 года Андрей оставался сценаристом сериала, в дальнейшем был консультантом; сыграл небольшие роли — пьяница в баре, статист на опознании. На основе произведений Кивинова сняты сериал «Убойная сила», фильмы «Каникулы строгого режима», «Герой по вызову» и другие. Андрей Владимирович сейчас на пенсии, но творчество не бросает.

Съемки «Улиц разбитых фонарей» проходили в режиме строгой экономии

В 90-е годы российский кинематограф оказался в тотальном коллапсе; в киностудии была полная разруха. Из-за минимального бюджета пригласили малоизвестных актеров.

Снимали эпизоды где придется: часть — в Кировском отделе, часть — в Петроградском. Последний был предпочтительнее — располагался близко к «Ленфильму», и не приходилось тратиться на транспорт. Актеры часто снимались в своей одежде, ездили на своих машинах.

При выборе актерского состава случилось интересное совпадение. Кастинг проводился в соответствии с описанием действующих лиц в повести. После утверждения на роли фотографии актеров показали в отделе и оказалось, что все они имели сходство с прототипами. Сотрудники отдела однажды даже перепутали Сергея Селина с Анатолием Дукулой, прообразом Дукалиса. Мама Анатолия признавалась, что в фильме переживала за Дукалиса как за родного сына.

Сергей Селин не изменил амплуа честного милиционера, и за свою карьеру сыграл много ролей защитников правопорядка. Сейчас снимается мало, в основном в эпизодических ролях.

Руководство долго не одобряло образ Казановы

Сомнения вызывал внешний вид: косичка, черная шляпа и красный шарф. Зрители приняли героя Александра Лыкова на ура; многие оперативники стали носить такие же аксессуары, как и он. Актер ушел из проекта в 1999 году; если верить его признанию, «потому что не захотел быть заложником одной роли».

Но преодолеть не получилось. Лыков продолжает сниматься в кино. У него много интересных работ, но для поклонников он остается Казановой из «Улиц разбитых фонарей».

Семью майора Соловца, персонажа Александра Половцева, сыграли его настоящие жена и сын

Юлия — профессиональная актриса, но ради семьи отодвинула свою карьеру на второй план. Их брак считался показательным и продлился 25 лет. Поводом для расставания послужил роман Александра с молодой официанткой, на которой он впоследствии женился.

Половцев — единственный из актеров снялся во всех сезонах; за это время он сумел дослужиться до полковника полиции. Актер востребован, играет разные роли, но лучше всего ему удаются персонажи, связанные с охраной общественного порядка.

Анастасия Мельникова должна была сняться в одном эпизоде

Ей надлежало сыграть роль девушки-стажера Саши Абдуловой.

Из уважения к известному актеру Александру Абдулову Настя попросила поменять имя героини. Режиссер легко дал согласие: «Какая разница, ты ведь на один эпизод». Но мужская компания настояла на включении Мельниковой в актерский состав, в котором она проработала пять лет.

Во время съемок Настя забеременела. Коллеги думали, что она просто поправилась. Актриса открыла секрет только тогда, когда по сценарию должна была получить удар ногой в живот. Сцену отменили, на съемочной площадке установили топчан, и Настя в перерывах на нем отдыхала. После родов актриса на следующий же день вернулась в строй.

Мельникова продолжила карьеру, снялась в ряде картин: «Спасти Ленинград», «Учености плоды», «Золотые соседи». В последнее время актриса переживает непростой период — у нее проблемы со здоровьем.

Майору Волкову довелось побывать в шкуре преступника

На улице города снимали эпизод погони, где вооруженный актер Михаил Трухин преследовал бандита. Местные правоохранительные органы предупредили о киношной перестрелке, но патруль из соседнего района был не в курсе. Увидев стреляющего человека, стражи порядка тут же схватили его и уложили лицом вниз. Пока режиссер и оператор разъяснили ситуацию, Трухину-Волкову успели намять бока.

Михаил активно снимается в кино. «Последний аксель», «Отчаянные дольщики», «Алиса не может ждать» — часть его успешных актерских работ за последние годы.

Алексей Нилов за время съемок в сериале пережил клиническую смерть из-за отравления алкоголем, а также несколько разводов

Трижды актер пережил клиническую смерть из-за злоупотребления алкоголем. И в 2007-м решил завязать. С тех пор не пьет, и это пошло только на пользу.

Актер долго играл милиционеров, но сумел заявить о себе и в других амплуа. Фильмография Нилова успешно пополняется: «Звезды и Лисы», «Условный мент», «Крепкие орешки». Наладилась и личная жизнь.

Сейчас актеру 59 лет, и он продолжает сниматься в кино.

Виктора Бычкова не пустили в отдел уголовного розыска, когда он явился туда в гриме

Актер мечтал сыграть Ларина или Казанову, но ему достался бомж Померанцев. Виктор расстроился, но вида не подал и исполнил роль так, что дежурный милиционер вытолкал его вон. И крайне удивился, когда узнал, что это артист.

Бычков продолжает сниматься. Из его последних работ стоит отметить такие фильмы, как «Жуки», «Полярный».

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