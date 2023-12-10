Артистка призналась, ее любимый человек быстро завоевал сердце маленькой Лидии, при этом становиться папой для нее он отказался. Как ему это расположить девочку?

Певица Виктория Дайнеко рассказала, как познакомила дочку Лидию с возлюбленным. Сейчас девочке уже восемь лет, последние два года она очень редко видит родного папу Дмитрия Клеймана. В одной из программ на федеральном канале знаменитость вспомнила, что знакомство наследницы с ее спутником прошло легко, просто и непринужденно.

«Моя дочь в принципе легкий человек. Она не из тех, кто не подпускает к себе, не общается. Она очень открытая, доброжелательная, позитивная и сразу ему сказала: „А ты мой второй папа?“ Он ответил: „Папа у тебя может быть один, я с тобой буду дружить“», — вспоминает Дайнеко.

При этом мужчина Дайнеко, несмотря на развод, не забывает о двоих детях и принимает активное участие в их жизни. В то время, как Клейман, по словам певицы, скрипя сердцем платит алименты. Да и встречи с девочкой происходят редко.

Кроме того, несмотря на загруженность, Дайнеко старается уделять максимум внимания Лидии. Хоть девочка растет и самостоятельной, но порой знаменитость помогает ей делать уроки.

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