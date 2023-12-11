Любимая и опасная: какая еда провоцирует «запечатывание» сосудов

Злоупотребление этими блюдами не только приводит к закупорке сосудов, но и отражается на внешности, вызывая появление морщин, дряблость, гиперпигментацию и отеки.

Атеросклероз, или другими словами закупорку сосудов, вопреки популярному мнению, что его провоцирует переизбыток жирного мяса или сала, на самом деле вызывает излишнее употребление сахара, заявила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале. Поэтому страдающим атеросклерозом она порекомендовала есть как можно меньше сладкого.

«Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами», — отметила специалист.

Кроме того, риск запечатывания сосудов повышает недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем. Врач также добавила, что чрезмерное употребление сладкого сильно отражается и на внешности человек. Так, оно может вызвать морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментацию и отеки.

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