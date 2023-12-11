Откажитесь от них — результат вас удивит: основные причины возникновения гастрита

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Рита Миронова
Рита Миронова 38 0

Врач Чижикова: хронический стресс может привести к гастриту

Откажитесь от них — результат вас удивит: основные причины возникновения гастрита

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Что нужно делать, чтобы избежать обострения болезни?

Гастрит могут спровоцировать несколько факторов, подробно о которых в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова.

По ее словам, изменения в пищеварительной системе, которые происходят из-за хронического стресса, влекут за собой повышенную выработку желудочного сока, усиленное сокращение мышц желудка и снижение протекции его слизистой оболочки.

Сильное влияние также могут оказывать вредные продукты или вещества: просроченная еда, некоторые лекарства при длительном применении.

Первичная профилактика гастрита и язвенной болезни желудка — спорт и здоровый образ жизни, то есть полный отказ от вредных привычек. А также регулярный медицинский осмотр, который нужно проходить даже при отсутствии жалоб. Только такие действия помогут вовремя обнаружить болезнь и не допустить ее развития.

Чтобы избежать обострения, в первую очередь желательно соблюдать диету — убрать из рациона жирное, жареное, острое, соленое, копченое, алкоголь, газировку, пряности и кофе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему рис полезен людям, страдающим от гастрита.

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