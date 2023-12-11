«Воинственные разборки»: как Денис Клявер проведет новогодние праздники

У исполнителя есть непримиримые противоречия с тестем.

Певец и экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер отмечает Рождество в окружении супруги и родственников. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru на XXVIII Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» артист вместе с женой Ириной рассказал, как в их семье проходят новогодние праздники.

«У нас есть рождественская традиция — собираться всей семьей у моих родителей», — поделилась супруга исполнителя.

Праздничный стол в этот день ломится от домашней еды: папа Ирины готовит плов, мамы занимаются пирогами и салатами. Но и тут в семье может возникнуть одно незначительное, но волнующее разногласие.

Клявер признался, что каждый раз спорит с тестем по поводу шашлыка из свинины. По его мнению, мясо должно быть не сильно перченым, а тесть настаивает на своей рецептуре.

«Единственное разногласие у нас происходит по поводу шашлыка из свинины. Воинственные разборки с тестем, но пока мирно выходим из ситуации», — со смехом рассказал Клявер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Клявер в свои 48 лет продолжает верить в новогоднее волшебство.