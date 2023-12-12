«Живет музыкой»: сын не пускает Анжелику Агурбаш в свое творчество

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 9 0

Сын Анжелики Агурбаш не пускает звездную маму в свое творчество

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Беспокоит ли звездную маму этот факт?

Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила, что сын не пускает ее в свое творчество. По ее словам, Анастас, настоящее имя молодого человека, может посоветоваться или похвастаться, но не более того.

«Он сам. Он живет музыкой. Он просыпается с гитарой и засыпает с гитарой. И это круто. Я за него абсолютно спокойна. Я знаю, что он слушает. Он меня просвещает. Он знает всех выдающихся пианистов и старое поколение, и молодежь, и выдающихся барабанщиков. Я в этом живу, и мне тоже кайфово невероятно, такой драйв», — заявила Агурбаш.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам исполнительницы, русскому року нужны новые имена. Исполнительница уверена, что скоро должен выстрелить какой-то артист. В России есть настоящие музыканты, и им нужен выход на серьезную сцену. Даже сама Агурбаш намерена уходить от «легкого» звучания в пользу чего-то «тяжелого».

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