Школьников-мигрантов хотят выдворить из России за потушенный Вечный огонь

Скандальный инцидент произошел 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Из России могут выдворить две семьи после вопиющего нарушения миграционного законодательства. 10 декабря в Санкт-Петербурге подростки потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Подробностями поделилась пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В преступлении участвовали трое подростков — двое из них из одной семьи, старшему — 14 лет, а младшему всего десять. Еще один 12-летний ребенок швырнул в Вечный огонь снежком. Все трое детей являются гражданами ближнего зарубежья.

«Сотрудниками полиции было установлено, что обе семьи проживают на территории Красносельского района. В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — сообщили в пресс-службе.

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