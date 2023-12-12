Продолжал пить: как Ленская пыталась спасти Преснякова из бездны алкоголизма

Почему у светской львицы ничего не получилось?

Владимир Пресняков-младший оседлал волну популярности еще в 90-е годы. Однако сделал он это скорее не за счет твоих творческих талантов, а благодаря выгодным отношениям и регулярным скандалам. Редакция 5-tv.ru вспомнила творческий путь музыканта и главных женщин в его жизни.

В конце прошлого столетия к Владимиру Преснякову пришел первый успех. Артист исполнил несколько хитов, вроде «Стюардессы по имени Жанна», «Зурбагана» и даже смог собрать Олимпийский.

На тот момент он состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте и воспитывал сына Никиту. Однако роль домохозяйки и кроткой спутницы популярного мужчины исполнительницу не устраивала. Она начала собственную карьеру, что противило Преснякову.

Артист пристрастился к алкоголю. Кроме того, он начал изменять своей возлюбленной. В результате Кристина ушла.

«У нас была неспящая тусовка. Мы могли выпить пять бутылок коньяка, но при этом не быть пьяными, могли с Леней Агутиным встречать рассвет на Воробьевых горах. Кристина натерпелась», — рассказывал Пресняков в интервью.

Позднее артист познакомился со светской львицей Леной Ленской. Девушка была супругой заслуженного артист России Игоря Саруханова. После встречи с Пресняковым она порвала отношения с супругом и упорхнула к новому мужчине. Нужно отдать ей должное. Определенной харизмой девушка явно обладала. Ленская с легкостью нашла общий язык с родственниками Преснякова, включая сына Никиту.

Несмотря на новую любовь, от старой привычки Пресняков так и не избавился. Артист продолжал много выпивать. Поначалу Ленская пыталась с этим бороться, но затем смирилась. Интересно, что девушка пыталась «излечить» от алкогольной зависимости бывшего супруга. Но тот после развода вновь запил.

«Я удивляюсь, как я тогда не спился, потому что это самое простое, как это в народе говорят, „сесть на стакан“ и уже не слезть с него. Мне помогла Леночка», — рассказывал Саруханов.

В 2001 году пара официально расписалась. Но отношения давали трещину за трещиной. Девушка пыталась развивать собственное дело. Но Пресняков противился этому. На фоне продолжала прогрессировать его зависимость от алкоголя. Ленская уже ничего не могла поделать с пагубной привычкой супруга.

«У меня другое, чем у Лены, ощущение жизни — прикольное, смешное. Мне кажется, что музыкант должен быть с музыкантом, художник с художником. А у нас с Леной были совсем разные круги общения», — заявлял Пресняков.

Позднее музыкант познакомился с Натальей Подольской. Лишь в браке с ней мужчина наконец-то смог избавиться от страсти к спиртному и начать новую жизнь.

«Просто возненавидел» — Владимир Пресняков о хите «Стюардесса по имени Жанна»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все праздничные дни Владимир Пресняков посвящает выступлениям. За праздничный стол в семье музыканта садятся в середине января.