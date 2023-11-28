«Было очень скверно»: почему Владимир Пресняков не отмечает Новый год 1 января

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 78 0

Владимир Пресняков признался, что встречает Новый год 15 января

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Звезда российской эстрады считает, что в праздник артисты должны петь.

Певец Владимир Пресняков в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru признался, что в их семье садятся за новогодний стол в середине января. По словам знаменитости, все праздничные дни он посвящает выступлениям.

«У нас новогодний стол начинается с числа 15 января. Артисты в праздник должны петь, это круто, это здорово, я без этого не могу. Я как-то один раз пробовал встретить Новый год без выступления, это, потому что я не умею этого делать, поэтому мы напились, напелись, так что мы сидим и смеемся», — поделился Пресняков-младший.

Также он подчеркнул, что ненавидит слово «работа». Он считает, что все «люди сцены» выбирают этот путь, поэтому это не может быть работой.

Ранее сообщалось, что в этот Новый год самыми востребованными артистами стали Владимир Пресняков и Анна Asti. Билеты на их концерты в новогоднюю ночь обойдутся в интервале от 50 до 200 тысяч рублей, в зависимости от условий выступления.

До этого 5-tv.ru писал, что Владимир Пресняков высказался о хите «Стюардесса по имени Жанна».

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