Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 141 0

Адвокат Блиновской Сальникова опровергла информацию о погашении долга блогера

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогер находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию о том, что знаменитость погасила всю задолженность перед налоговой. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что все это — неправда, и никакие полтора миллиарда рублей Блиновская не вносила.

«Она ничего не выплатила, кроме того, что она выплатила те 55 миллионов. Больше ничего. Такой возможности у нее нет», — поделилась адвокат.

Елена Блиновская находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя. Действующий срок меры пресечения истекает 26 января 2024 года.

Всего в рамках расследования было арестовано порядка 50 счетов Блиновской и ее супруга. Их общая сумма достигает 100 миллионов рублей. Также были заблокированы валютные счета, содержащие несколько сотен тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как марафоны желаний привели Елену Блиновскую к скамье подсудимых.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
30 нояб
Приговор Елены Блиновской: как марафоны желаний привели к скамье подсудимых
6 нояб
Когда и зачем? Адвокат ответила на слухи о «бегстве» Блиновской из-под домашнего ареста
24 окт
Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца
24 окт
Следствие просит продлить домашний арест Блиновской еще на три месяца
26 сент
ФНС разблокировала банковские счета Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов
20 сент
Адвокат Елены Блиновской заявила о взломе ее Telegram-канала мошенниками
10 сент
Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
29 авг
Не на что содержать детей: как живут Блиновские после ареста счетов
25 авг
Клеймо позора: на канал Блиновской поставили плашку о мошенничестве
24 авг
Адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество и счета
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

17:27
Страшные последствия: чем рискуют люди при сидячей работе
17:12
Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа
17:12
Йога для занятых: лучшие методики на несколько минут в день
17:10
Прощай, «мой любимый тигр»: близкие похоронили экс-любовника Волочковой
17:06
Twitch и Pinterest получили штрафы за неудаление запрещенных роликов
16:57
Вызывают неприязнь? Что мужчины на самом деле думают о «дутых» губах у женщин

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд