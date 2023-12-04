Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю

Блогер находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов.

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию о том, что знаменитость погасила всю задолженность перед налоговой. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что все это — неправда, и никакие полтора миллиарда рублей Блиновская не вносила.

«Она ничего не выплатила, кроме того, что она выплатила те 55 миллионов. Больше ничего. Такой возможности у нее нет», — поделилась адвокат.

Елена Блиновская находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя. Действующий срок меры пресечения истекает 26 января 2024 года.

Всего в рамках расследования было арестовано порядка 50 счетов Блиновской и ее супруга. Их общая сумма достигает 100 миллионов рублей. Также были заблокированы валютные счета, содержащие несколько сотен тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как марафоны желаний привели Елену Блиновскую к скамье подсудимых.