Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
Адвокат Блиновской Сальникова опровергла информацию о погашении долга блогера
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Блогер находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов.
Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова опровергла информацию о том, что знаменитость погасила всю задолженность перед налоговой. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, что все это — неправда, и никакие полтора миллиарда рублей Блиновская не вносила.
«Она ничего не выплатила, кроме того, что она выплатила те 55 миллионов. Больше ничего. Такой возможности у нее нет», — поделилась адвокат.
Елена Блиновская находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать дом без разрешения следователя. Действующий срок меры пресечения истекает 26 января 2024 года.
Всего в рамках расследования было арестовано порядка 50 счетов Блиновской и ее супруга. Их общая сумма достигает 100 миллионов рублей. Также были заблокированы валютные счета, содержащие несколько сотен тысяч долларов.
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