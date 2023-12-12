«Виноваты те, кто построил!» — депутат Рады раскритиковал власти Киева

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Депутат Рады Кучеренко: следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона

«Виноваты те, кто построил!» — депутат Рады раскритиковал власти Киева

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Кто понесет ответственность за проблемы в столице Украины?

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко высмеял властей Киева, которые пытались объясниться за инфраструктурные проблемы столицы Украины. Об этом народный избранник написал в личном блоге, передает агентство РИА Новости.

По словам первого замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, следующим объектом, который столкнется с проблемами, станет мост Патона. Как отметил Кучеренко, винить Россию бесполезно. Ответственность должны понести совершенно другие люди.

«Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ и заводом „Энергия“ виноваты те, кто их построил», — заявил депутат.

Несколько дней назад городские власти сообщили о приостановке движения поездов между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» синей ветки метро. В стенах тоннеля появились опасные трещины, через которые просочилась вода.

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