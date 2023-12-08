«Вам не понравится мой ответ»: в Белом доме выставили Зеленского крайним

Денежный поток из Вашингтона в Киев становится все более слабым.

США больше не гарантируют Украине военную помощь. В этом пришлось признаться представителю Совета безопасности при Белом доме Джону Кирби.

Он уточнил, что уже выделенные деньги почти закончились. А Конгресс уходит в отпуск, и если до этого момента не удастся договориться, все обсуждения о помощи Киеву перенесутся на следующий год — и это в лучшем случае! Ну а ответственность за дальнейшую судьбу Украины представитель Вашингтона переложил на президента Владимира Зеленского.

«Эксперты утверждают, что при отсутствии дальнейшего финансирования Украине придется всерьез задуматься о завершении конфликта дипломатическим путем», — спросили чиновника.

«Вам сейчас очень не понравится мой ответ. Но президенту Зеленскому придется самому решать, как и когда закончится этот конфликт — и на каких условиях», — ответил Кирби.

Президент Джо Байден обвинил оппонентов из Республиканской партии в том, что отказывая в помощи Украине, они подрывают авторитет США в глазах союзников, и провал голосования в Сенате служит доказательством слабости государства. А глава Пентагона Ллойд Остин на закрытом брифинге пригрозил конгрессменам отправить на фронт их родственников, если они не найдут деньги, сообщил журналист Такер Карлсон.

Остин проинформировал присутствующих, что, если они больше не выделят денег Зеленскому, «мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей сражаться с Россией». Илон Маск уточнил у журналиста, неужели все это правда — «это подтверждено», уверяет Карлсон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине бьют тревогу из-за проблем с помощью от США.