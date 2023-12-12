В России появилась мультибрендовая сеть с товарами Adidas, Рumа и Reebok

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Первые магазины уже начали открываться в Москве и Московской области.

В России появилась мультибрендовая сеть с товарами Adidas, Рumа и Reebok

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Товары брендов Adidas, Puma и Reebok, которые ранее завозились в Россию по схеме параллельного импорта, можно будет купить в магазинах. Платформа Lamoda открыла первые торговые точки, в которых представила продукцию популярных спортивных фирм.

«Lamoda <…> начинает открытие сети розничных магазинов спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport. <…> Основу ассортимента составляют товары таких мировых брендов, как Adidas, Puma, Reebok и других"», — пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается также, что платформа открыла магазины Lamoda Sport Outlet. В них представлены коллекции прошлых сезонов по сниженным ценам. Первые аутлеты уже начали принимать посетителей в Москве и Московской области. И 19 декабря первый Lamoda Sport Outlet откроется также в Северной столице.

В компании рассказали, что первые магазины станут «пилотными». В них будет отрабатываться схема поставок, функционал оборудования, системы и компоненты, которые в будущем появятся во всей сети.

Ожидается, что до конца 2023 года Lamoda откроет магазины со спортивной одеждой и обувью для детей — Lamoda Sport Kids, а также для поклонников уличного шика — Lamoda Sport Urban.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупнейший в России ретейлер бытовой техники сменил логотип.

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