Пентагон, по словам журналиста, возглавляют политики с низким IQ.

А журналист Такер Карлсон попытался объяснить непопулярность службы в рядах вооруженных сил США. Он констатировал проблемы с набором в армию, назвав ее «силой зла». При этом телеведущий оговорился, что речь идет не о простых солдатах, а о чинах.

«Военные — это лучшие люди в мире, возглавляемые одними из худших людей в мире. Я имею в виду, что солдатами, которые буквально рискуют своей жизнью ради страны, — ими руководят политики с низким IQ в Пентагоне. Как же это расстраивает!», — сообщил он на видео.

Еще одной причиной нежелания американцев идти служить в армии, Карлсон назвал военную помощь Украине.