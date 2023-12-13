«Силы зла» — Такер Карлсон раскритиковал армию США

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Такер Карлсон раскритиковал армию США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

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Пентагон, по словам журналиста, возглавляют политики с низким IQ.

А журналист Такер Карлсон попытался объяснить непопулярность службы в рядах вооруженных сил США. Он констатировал проблемы с набором в армию, назвав ее «силой зла». При этом телеведущий оговорился, что речь идет не о простых солдатах, а о чинах.

«Военные — это лучшие люди в мире, возглавляемые одними из худших людей в мире. Я имею в виду, что солдатами, которые буквально рискуют своей жизнью ради страны, — ими руководят политики с низким IQ в Пентагоне. Как же это расстраивает!», — сообщил он на видео.

Еще одной причиной нежелания американцев идти служить в армии, Карлсон назвал военную помощь Украине.

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