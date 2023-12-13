Украинский лидер настолько убежден в успехе ВСУ, что несмотря на многочисленные провалы обрел новую веру: придумал победу — победил.

Президент Украины Владимир Зеленский открыто солгал, отчитываясь перед американскими спонсорами во время поездки в Штаты. В интервью журналистам канала Fox News он заявил, что за 2023 год Россия «не заняла ни одного поселка» в ходе боевых действий. И подставил сам себя еще больше, ведь проверить факты проще простого. Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ активно работает и регулярно публикует достижения бойцов.

«Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — заявил Зеленский.

В мае российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении Артемовска (Украинское название города — Бахмут. — Прим. ред.), что в Донецкой народной республике (ДНР). Известно, что отечественные войска значительно продвинулись на купянском направлении, а также отвоевали у националистов поселок Артемовское поле. Успехи военнослужащих РФ подтверждаются видео- и фотоматериалами из горячих точек.

Те же американские партнеры, журналисты The New York Times, собрали статистику с полей боя и пришли к выводу, что за прошедшие девять последних месяцев Украина потеряла 1300 квадратных километров территории, контрнаступление не оправдало ожиданий и провалилось, российская армия взяла под контроль на 489 квадратных километров больше территории, чем Киев. Но Зеленский во что бы то ни стало пытается выторговать заветные доллары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине всего 200 миллионов долларов.