Убийца депутата Старовойтовой передумал выходить из колонии досрочно

При этом он попросил прощения за такой «форс-мажор».

Исполнитель убийства депутата Государственной думы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), поданном ранее. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что последнее обращение Акишина зарегистрировал Колпинский районный суд Петербурга. Причина решения осужденного не называется. При этом сам Акишин поблагодарил суд и попросил прощения за такой «форс-мажор».

Убийство Галины Старовойтовой было совершено в ночь на 21 ноября 1998 года. Ее подкараулили в подъезде жилого дома на канале Грибоедова в Северной столице. Вместе с ней в момент преступления находился помощник Руслан Линьков. Мужчина получил ранение.

После произошедшего задержаны были организатор убийства Юрий Колчин и один из исполнителей — Акишин. Их приговорили к 20 и 23,5 годам тюрьмы. За организацию убийства также приговорен к 17 годам лишения свободы бывший депутат Михаил Глущенко.

Глущенко сообщил следствию, что заказчиком убийства стал предприниматель Владимир Барсуков. Сейчас бизнесмен отбывает срок за покушение на одного из владельцев Санкт-Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виталий Акишин попросил о досрочном освобождении.